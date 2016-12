Milan, salta la pista Santos per Robinho

- Brusca frenata nella trattativa traper il ritorno diin Brasile. Dopo aver trovato un accordo con Galliani per il costo del cartellino, la società brasiliana ha fatto sapere di essersi ritirata dalla corsa al giocatore. Dal consiglio direttivo è arrivata una fumata nera con l'assenza di uno sponsor disposto ad aiutare il Santos nell'ingaggio del giocatore. Per il Milan dunque si complica la pista che porta a

Insormontabili dunque i problemi economici del Santos che non ha trovato uno sponsor in grado di coprire parte dei costi per far sì che la trattativa col Milan potesse decollare. L'accordo trovato con Galliani sulla base di 6 milioni di euro da versare in un'unica rata nelle casse rossonere, è saltato dopo il consiglio direttivo del club. Il via libera non è arrivato e Adriano Galliani è stato prontamente avvisato dell'intenzione di ritirarsi della società brasiliana. Almeno per il momento, dunque, la cessione di Robinho è bloccata e con essa il mercato in entrata del Milan che porterà a Honda, ma solo a gennaio. Per cambiare idea comunque il Santos ha tempo fino al 20 luglio.

Spunta però una clamorosa ipotesi. Se il fallimento delle trattative con Santos da una parte e Fiorentina dall'altra dovesse essere confermato, quindi dopo la chiusura del mercato brasiliano, la società rossonera è pronta ad offrire un rinnovo contrattuale a Robinho (in scadenza nel 2014, quando avrà 30 anni) per evitare di perderlo a zero la prossima estate. Al tempo stesso anche i viola sarebbero pronti a blindare Adem Ljajic.