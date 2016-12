Thiago Silva frena il Barcellona: smentito l'accordo

foto LaPresse 10:47 - Il Barcellona, dopo aver ricevuto 'picche' dal Chelsea per David Luiz, deve registrare una frenata anche sul fronte Thiago Silva. In Spagna i quotidiani parlano di un accordo economico già raggiunto tra il difensore e i catalani, ma è arrivata la smentita dell'ex rossonero: "Thiago Silva e il suo agente negano qualsiasi accordo come pubblicato su Sport. Non c'è stato inoltre alcun incontro con i dirigenti del Barcellona come scritto". - Il, dopo aver ricevuto 'picche' dal Chelsea per David Luiz, deve registrare una frenata anche sul fronte. In Spagna i quotidiani parlano di un accordo economico già raggiunto tra il difensore e i catalani, ma è arrivata la smentita dell'ex rossonero: "Thiago Silva e il suo agente negano qualsiasi accordo come pubblicato su Sport. Non c'è stato inoltre alcun incontro con i dirigenti del Barcellona come scritto".

Il difensore del Psg ha voluto chiarire la situazione con un comunicato ufficiale del suo addetto stampa, Cadu Machado, attraverso l'account Twitter. "Non abbiamo incontrato il Barcellona e abbiamo un contratto con il Psg. Smentiamo ogni accordo per il trasferimento in Spagna".