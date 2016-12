Galliani, pressing sulla Fiorentina per Ljajic: "Sento Pradè quasi tutti i giorni"

Galliani, nella sala dei trofei di via Turati, spiega nel dettaglio la situazione di Robinho: "Il mercato brasiliano è aperto dal 20 Giugno al 20 Luglio, per loro è come se fosse il nostro Gennaio, il mercato brasiliano per quanto riguarda gli ingressi chiude il 20 Luglio. Per Robinho c'è una trattativa in corso, il 20 si chiude, martedì era festa nello Stato di San Paolo. Cifre? Noi non facciamo mai numeri, ma c'è una ipotesi, un discorso è se uno paga tutto e subito o se paga a rete, per adesso non ci sono novità, le condizioni di pagamento influiscono".

L'ad è in stretto contatto anche con Leonardo che si è appena dimesso dal ds del Psg: "L'ho sentito poco fa, è un fatto di Leonardo, chiedete a Leo, i miei rapporti con lui sono rimasti stretti e affettuosi. Non voglio commentare questa cosa del mio amico Leo. Ci siamo parlati".

C'è anche la questione numeri di maglia da sistemare, ma la 9 rimarrà senza padrone: "Non abbiamo fatto i numeri delle maglie, ma se Saponara vuole la 22 non c'è problema, tutte le maglie sono a disposizione dei giocatori che le chiedono, escluse quelle sacre, la 3 e la 6, magari teniamo un attimo in stand by la numero 9, magari torno io a giocare a calcio. La numero 9 non possiamo darla ad un ragazzo, è una maglia che pesa, bisogna fare cose importanti prima. E' un bene di famiglia la maglia numero 9 che teniamo lì, anche perchè mi hanno detto che Mario Balotelli vuole tenere la maglia numero 45".