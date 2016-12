City, maxi offerta al Real per Pepe

foto LaPresse 16:51 - Maxi offerta del Manchester City per Pepe. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Daily Star, il club inglese avrebbe fatto una proposta di 18 milioni di euro al Real Madrid per il difensore portoghese: difficile rifiutare un'offerta simile, anche perché le Merengues hanno già in casa il suo sostituto ideale, quel Raphael Varane che già nella scorsa stagione ha più volte scalzato l'esperto compagno. . Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Daily Star, il club inglese avrebbe fatto una proposta diper il difensore portoghese: difficile rifiutare un'offerta simile, anche perché le Merengues hanno già in casa il suo sostituto ideale, quel Raphael Varane che già nella scorsa stagione ha più volte scalzato l'esperto compagno.

Pepe è tutt'altro che incedibile. Ancelotti punta su di lui ma non farebbe drammi qualora ne fosse privato, soprattutto in cambio di soldi freschi da reinvestire immediatamente sul mercato. Lo stesso Pepe, di fronte alla possibilità di finire spesso in panchina nella prossima stagione, si sarebbe convinto a tentare l'avventura inglese e a firmare l'ultimo importante contratto della sua carriera.