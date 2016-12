City, accordo con Ramadani per Jovetic 

00:22

- Stephanche nella notte ha trovato undell'attaccante montenegrino per un. Mancano ancora le firme perchè Fali Ramadani, l'agente di Jovetic, vuole prima informare per correttezza gli altri club con i quali aveva parlato in questi giorni di trasferta inglese: Chelsea e Manchester United. Ma a questo punto, non è ipotizzabile tanto facilmente un rilancio per strappare Jovetic al City. I red devils, comunque, non si sono ancora arresi e sperano in un, difficile, sorpasso, ai cugini.Poi, considerato che il montenegrino ha da mesi un accordo con la Juventus e quella bianconera era stata la sua prima scelta, giocatore e agente vogliono parlare in giornata con il club bianconero per spiegarsi e per capire se non ci sono altri margini di attesa nella trattativa tra la Juve e la Fiorentina. Intanto,sempre attraverso l'agente di Jovetic e si sta discutendo sullo sconto da praticare alla clausola rescissoria di 30 milioni., al contrario di quelli tra la Fiorentina e la Juve. La scorsa estate il City prelevò il difensore Nastasic dal club dei Della Valle con una supervalutazione di 18 milioni di euro: 12 in contanti più la cessione di Savic valutato 6 milioni.Così, salvo clamorose sorprese,e questo è il senso del primo contatto telefonico avvenuto in mattinata tra Ramadani e Marotta. Ieri sera attraverso un vertice con Andrea Agnelli e i massimi dirigenti juventini, la scelta è stata quella di uscire di scena considerato che sin qui i Della Valle non hanno mai voluto trattare contropartite tecniche e il costo di Jovetic con la Juve. I bianconeri adesso si ritirano e difficilmente questa sembra al momento una ritirata strategica.