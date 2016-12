Juve, adesso si vende

foto LaPresse Correlati Vidal: "Real? Un onore"

Condotto in porto l'ultimo colpo in entrata, che ha riguardato Angelo Ogbonna - oggi l'ufficialità del passaggio del difensore dai granata ai bianconeri - la Juve deve ora pensare a come sfoltire la rosa. In queste ore il club campione d'Italia ha preso a considerare la possibilità di lasciar partire Giaccherini, uno dei pupilli di Conte, certo, ma anche un giocatore che garantirebbe un incasso di 8 milioni di euro. Il Sunderland aspetta risposte.

L'offerta è già stata presentata e la Juve la sta valutando attentamente ben sapendo che manca, ancora, il via libera del giocatore. In partenza potrebbe esserci anche Mirko Vucinic, inseguito dai russi ma tutto sommato legato all'arrivo di un altro, eventuale, top player. In buona sostanza, arrivasse Jovetic, oggi lontano, Vucinic potrebbe decidere di lasciare la Juve. Altrimenti dovrebbe restare dov'è.



In bilico ci sono poi Matri e Quagliarella. Il primo piace al Milan che, però, per il momento non si muove. Il secondo ha estimatori importanti, ma vorrebbe rimanere in bianconero e sta puntando i piedi. Poi ci sono i casi più difficili da gestire, a partire da Arturo Vidal. La Juve ha proposto al giocatore un prolungamento dell'ingaggio con conseguente, sensibile, aumento e il cileno prenderà sicuramente in considerazione l'offerta bianconera. All'orizzonte c'è però il Real Madrid, che attira e potrebbe mettere sul piatto molti soldi. Quindi tocca aspettare e vedere quel che succede, perché se è vero che nessuno, a Torino, ha intenzione di liberarsi del Guerriero, è altrettanto innegabile che di fronte a offerte indecenti dalle nostre parti si parla con tutti e di tutto.



Di certo il mercato della Juve non finisce qui. Marotta e Paratici stanno tenendo le antenne alzate per cercare di capire se possa esservi un buon affare in vista. Prima di mettere mano al portafoglio, però, questa volta devono rimpolpare le casse. Vendere, insomma, vendere.