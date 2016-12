Milan, è fatta per Robinho al Santos

foto LaPresse Correlati Milan, delirio al raduno 23:07 - Dopo settimane di trattative senza mai giungere a un accordo, Milan e Santos hanno trovato l'intesa definitiva per quanto riguarda l'affare Robinho. I rossoneri, come rivelato da Claudio Raimondi nel corso della trasmissione "Calciomercato" in onda su Mediaset Premium, hanno accettato l'ultima offerta del club brasiliano: 5,5 milioni di euro più bonus. Ora manca solo l'accordo tra Santos e giocatore. - Dopo settimane di trattative senza mai giungere a un accordo,hanno trovato l'intesa definitiva per quanto riguarda l'affare Robinho. I rossoneri, come rivelato danel corso della trasmissione "Calciomercato" in onda su Mediaset Premium, hanno accettato l'ultima offerta del club brasiliano:. Ora manca solo l'accordo tra Santos e giocatore.

Robinho, dunque, dopo tre anni di Milan lascia l'Italia per tornare a giocare in Brasile. L'attaccante aveva già trovato un'intesa di massima con il Santos. Ma il suo vecchio club, visto lo sforzo economico effettuato per soddisfare le richieste del Milan, vorrebbe che il giocatore si riducesse ulteriormente l'ingaggio. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficialità.

CLAUDIO RAIMONDI