Arturo Vidal: "Non ho rinnovato con la Juventus. Real Madrid? Sarebbe un onore"

Conte manda le sue spie nei ritiri delle big d'Europa 23:04 - Uno scossone ha turbato la tranquillità in casa Juventus. A dispetto delle voci che vedevano già pronto un rinnovo con i bianconeri, Arturo Vidal, dal Cile, ha fatto sapere di non aver firmato alcun nuovo accordo: "Non ho rinnovato - spiega -, ho un contratto e vedremo quello che succederà". A spaventare però sono le parole sul Real Madrid: "E' un onore essere seguiti da un club del genere. Tutti i giocatori sono sedotti quando si parla di Real".

Quelle riportate dal quotidiano spagnolo Marca, sono parole che risuonano come una doccia fredda di Vidal al popolo bianconero. "Non c'è stato alcun rinnovo - spiega il centrocampista in vacanza in Cile -, ho un contratto in vigore e vedremo poi quello che succederà". Frasi che preoccupano soprattutto in relazione all'interesse del Real Madrid: "Sono onorato che una squadra così importante mi segua. Il Real Madrid mi piace, tutti i giocatori sono "sedotti" da un club del genere". Per il momento però Vidal resta un giocatore della Juventus: "Vogliamo vincere tutto e Tevez è un giocatore che può aiutarci soprattutto in Europa".