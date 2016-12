Angelo Ogbonna alla Juventus

- Per l'ufficialità è solo questione di ore, ma ormai l'accordo è stato raggiunto. Oggidiventerà un nuovo giocatore della Juventus, che dovrebbe versare nelle casse del12 milioni di euro più tre di bonus. Nell'affare rientrerà anche la metà di. L'incontro decisivo, previsto per martedì, è slittato di 24 ore per impegni di lavoro del presidente granata

Dopo il lungo pressing bianconero, dunque, l'affare Ogbonna è giunto ai titoli di coda. La fumata grigia di lunedì ha solo rimandato tutto. Il Toro, che finora ha sempre chiesto 18 milioni di euro per il difensore, ha abbassato le pretese e la Juventus ha alzato un po' l'offerta, arrivando a 15 milioni (12+3 di bonus). Nell'affare è stato inserito anche Ciro Immobile (già mezzo del Torino dopo l'accordo col Genoa per 4 milioni), ma il suo destino è ancora tutto da definire. Cairo dovrà decidere se tenere solo il 50% dell'attaccante oppure prendere l’intero cartellino versando 3 milioni alla Juve. Ad ogni modo, Ogbonna - che non si presenterà al raduno del Torino fissato per martedì sera - è ormai un giocatore bianconero. Per lui a Vinovo è pronto un quadriennale da 1,8 milioni più bonus a stagione.