Napoli, arriva Julio Cesar

Anche qui siamo ai dettagli, perché Napoli e Roma sono d'accordo praticamente su tutto e aspettano solamente che si ufficializzi l'affare Julio Cesar prima di chiudere.

Nel frattempo, con Cavani atteso oggi all'ufficialità con il Psg, da qualche giorno circola una voce un po' folle, ma interessante, sul sostituto del Matador. Partiamo dalle cose più "serie": l'uomo che quasi certamente ne prenderà il posto è Leandro Damiao, già contattato, già corteggiato e obiettivamente più facilmente raggiungibile. De Laurentiis, però, ed è il motivo per cui questa voce prende corpo, ama i colpi di scena e, quindi, sta provando sotto traccia a buttare lì un'offerta a Robert Lewandowski. Il giocatore del Borussia Dortmund, che piace moltissimo al Bayern Monaco, costa molto, ma in questo momento non sono certo i soldi il problema del Napoli. Piuttosto sarebbe molto difficile trovare un accordo sull'ingaggio dato che in questo caso, stavolta sì, l'offerta dei bavaresi sarebbe impareggiabile. Niente di realmente messo sul piatto, insomma, ma l'interessamento c'è.

D'altra parte, però, c'è anche la volontà del tecnico: Benitez vuole Dzeko, lo preferisce a tutti ed è convinto che sia l'uomo ideale per finalizzare il gioco della sua squadra. Con il City non è troppo facile trattare anche perché, nello stretto giro di sei mesi, i Citizens hanno lasciato partire prima Mario Balotelli e poi Carlos Tevez fallendo, tra l'altro, l'assalto a Falcao. Ergo, anche a loro, non pare vero, servono attaccanti. Insomma, Dzeko si potrebbe anche fare ma solo a condizione che alla fine Jovetic vada a Manchester. Possibile, ma non certo.

L'ultimo nome spuntato è infine quello di Jackson Martinez per cui il Napoli avrebbe offerto al Porto 30 milioni prendendosi un no grazie come risposta. Per l'attaccante colombiano, 26 reti nell'ultima stagione, i Dragoes chiedono infatti il pagamento di una folle clausola rescissoria fissata a quota 40 milioni.