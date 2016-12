Jovetic, il City mette la freccia sulla Juve

- Messo in cassaforte l'affare Mario Gomez , ladeve ora cominciare a pensare seriamente al mercato in uscita e, in particolare, al futuro diSulla questione, però, i Della Valle hanno chiarito la propria posizione alla Juve spiegando di accettare solamente il, intanto, agente del giocatore, è in Inghilterra dove sta parlando con il

L'affare, insomma, a stare dalla parte della Juve, si complica mica male. Il club viola sa bene che il giocatore vuole trasferirsi a Torino e ha già un accordo di massima con i bianconeri. Nel frattempo, però, ha chiarito senza mezzi termini la propria posizione: disponibili, anzi, disponibilissimi - magari non proprio felici, questo sì - di lasciar andare il proprio gioiellino alla corte di, ma solamente in cambio di 30 milioni freschi freschi. Altrimenti niente e amici, si fa per dire, come prima.

Anche perché, dall'altra parte della Manica, i soldi per Jovetic ci sono e sono pronti. Ramadani, mica per niente, ha preso un aereo per Manchester dove si è messo attorno a un tavolo con il City per sentire cosa avevano da proporre al suo assistito. Non basta, perché nel frattempo, da quanto trapela, sembra scontato che i Citizens pagherebbero e pagheranno i 30 milioni richiesti senza fare troppe storie. Perché vogliono il giocatore, of course, ma anche perché il Chelsea, su richiesta di José Mourinho, ha preso a muoversi nella stessa direzione.

La Juve, in questo senso, è insomma in mezzo a una tenaglia. Ha il giocatore in pugno ma deve avere, nell'altra mano, i soldi per comprarlo. Altrimenti nisba, addio Jovetic.