Il Monaco si ritira: "Mercato finito per noi"

foto LaPresse

10:18

- Dopo circa 130 milioni di spesa e sette acquisti di peso, ilha deciso di riposarsi. E' lo stesso, direttore sportivo del club del Principato, a garantire che non ci saranno più acquisti nella sessione estiva di mercato: "Penso che ormai i trasferimenti più importanti siano conclusi - le sue parole nel corso della conferenza di presentazione di Abidal, Carvalho, Isimat-Mirin e Toulalan -. La nostra selezione è terminata. A meno che non si presenti qualche opportunità interessante...".Moutinho e James Rodriguez dal Porto, Falcao dall'Atletico Madrid, Abidal dal Barcellona, Carvalho dal Real Madrid, Toulalan dal Malaga e Isimat-Mirin dal Valenciennes: questi i magnifici sette che hanno rinforzato la rosa del Monaco. "Il presidente Rybolovlev non è qui per una stagione sola - ci ha tenuto a precisare Vasilyev -, ma per costruire una grande squadra. Le cifre spese? Quelle riportate dalla stampa sono più elevate della realtà, non voglio rivelarle".