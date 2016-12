Real Madrid, Perez non ha dubbi: "Higuain non partirà"

foto LaPresse 10:25 - Florentino Perez sbatte la porta in faccia alle pretendenti di Gonzalo Higuain. In un'intervista rilasciata all'emittente Univision, il presidente del Real Madrid ha chiarito la situazione relativa al futuro del 'Pipita': "Non lo lasceremo partire né l'Arsenal né altre squadre hanno fatto un'offerta di 27 milioni, quindi resta". Poi su CR7: "Sono certo che voglia finire la sua carriera al Real. Cristiano Ronaldo rimane al Real Madrid". sbatte la porta in faccia alle pretendenti di. In un'intervista rilasciata all'emittente Univision, il presidente delha chiarito la situazione relativa al futuro del 'Pipita':. Poi su CR7: "Sono certo che voglia finire la sua carriera al Real.

Perez ha poi analizzato a 360 gradi il mercato estivo del Real Madrid: "Gareth Bale è un grande giocatore, ma gioca in un club amico e non abbiamo fatto alcuna offerta. La stessa cosa vale per Cavani o Suarez. Per quanto riguarda Callejon, non posso negare che ci sono possibilità che vada a Napoli. Al contrario Di Maria resterà".