Mario Gomez è della Fiorentina

foto LaPresse Correlati Il Barcellona su Borja Valero 21:19 - Sedici milioni subito e quattro nei prossimi 4 anni. E' questo l'accordo trovato tra la Fiorentina e il Bayern che ha permesso al club viola di sbloccare la trattativa per Mario Gomez e arrivare alla fumata bianca. Decisivo nell'affare è stato anche il lavoro fatto proprio con il giocatore che, nonostante l'offerta del Napoli, ha preferito Firenze. Mario Gomez, fresco campione di tutto con i bavaresi, ha firmato un contratto quadriennale.

I viola completano con Gomez un mercato di respiro internazionale impreziosito da Joaquin e Rossi. La notizia è stata confermata prima dalla Bild, secondo cui, tra l'altro, Gomez avrebbe saltato i test dei giorni scorsi non, come ufficialmente dichiarato, per un problema a un piede, ma proprio per precauzione, per non rischiare, cioè, l'infortunio di un giocatore in partenza. Nel corso del pomeriggio anche il Bayern ha comunicato ufficialmente il trasferimento.