Il Real Madrid rottama Kakà

è sempre più lontano da Madrid. Il brasiliano, nonostante l'arrivo in panchina dipare destinato a lasciare la Liga. Il club blancos ha infatti indicato con gli acquisti dila nuova linea verde che non prevede, quindi, l'ex milanista. Non basta, perché il Real avrebbe destinato proprio al giocatore in arrivo dalla Real Sociedad la maglia numero 8 di Ricky invistando questi a cercarsi una squadra.

E proprio su questo punto si sta aprendo una crepa importante tra il club e il giocatore. I merengues non gradiscono l'ostinazione del brasiliano a rifiutare le offerte. Peggio, perché Kakà continua a dire di voler rimanere e di voler prima di tutto parlare con Ancelotti per sentirsi dire da lui se e come potrebbe trovare spazio.

L'addio del brasiliano resta in ogni caso molto complicato: l'ingaggio molto alto e l'indisponibilità di Kakà a ridurselo riducono la forbice dei possibili acquirenti al nulla o quasi. In più, lasciasse Madrid, Ricky prenderebbe in considerazione solamente il Brasile - dove potrebbe cercare la rincorsa a un posto nella Seleçao per i Mondiali - o, al massimo, il Milan, che ha però preso decisamente un'altra deriva puntando su Honda e Ljajic.