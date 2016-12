La Juve blinda Vidal

- Dopo aver resistito alla tentazione di cederlo, lacala la serranda su. I bianconeri e il cileno hanno infatti trovato l'accordo per il prolungamento del contratto di altri cinque anni. Vidal guadagneràlegati ai risultati. La mossa dei bianconeri serve per respingere sul nascere le avance che da qui a fine mercato potrebbero arrivare per il centrocampista di Conte.

Il punto è semplicissimo: Vidal è corteggiato, giustamente, da mezza Europa e un po' tutte le big del Vecchio Continente hanno preso informazioni su di lui cominciando un lontano corteggiamento. Di qui la decisione della Juve di cautelarsi, per quel che può, allungando il contratto al giocatore e, soprattutto, ritoccando verso l'alto il suo ingaggio.

Questo, pare ovvio, non terrà troppo lontani i corteggiatori, ma li metterà almeno nella condizione di presentarsi in casa Juve con offerte ai limiti della follia. Offerte che, per inciso, i bianconeri sono del tutto convinti di rispedire al mittente. Almeno fino a prova contraria dato che, quando si parla di molti soldi, tutto è possibile. Di fatto però Marotta ha messo a segno un altro colpo, perché ha messo la società in una posizione di forza nei confronti di eventuali acquirenti e lo ha fatto per molti anni. Ora, chiuso anche questo discorso, il dg bianconero può concentrarsi su Ogbonna per cui la fumata bianca potrebbe essere vicina. Quando infatti il Napoli sembrava aver sorpassato i bianconeri, ecco che ci si è messo di mezzo Immobile: l'accordo tra Torino e Genoa per la metà del giocatore spingerà i granata a parlare proprio con la Juve per portarsi a casa il "resto" del giocatore. Inserendo nella trattativa, manco a dirlo, proprio il suo difensore.