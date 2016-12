De Sanctis, Julio Cesar e Storari: portieri in cerca di autore

- C'è un mercato nel calciomercato che per il momento sta bloccando buona parte delle operazioni delle squadre di Serie A: quello dei portieri. L'infortunio di Brkic ha aggiunto l'ai club in cerca d'autore tra i pali, con tanti nomi e poca voglia di spendere. L'asseè bollente per De Sanctis e Julio Cesar, ma anche laè alla ricerca dell'estremo difensore giusto dopo i fallimenti di Boruc e Neto: piace Storari.

Se il pericolo di perdere Handanovic per l'Inter sembra ormai scampato esono sistemate, le altre squadre impegnate in Europa sono alle prese con un vero e proprio rebus. Tutto potrebbe restare praticamente invariato, ma verosimilmente tutto è destinato a cambiare radicalmente. Si attende solo la prima mossa da parte di qualcuno. Impegnate nel match a scacchi su tavoli diversi ci sono Fiorentina, Udinese, Napoli e Roma, queste ultime l'una "contro" l'altra. Il nodo riguardaLa situazione è semplice da spiegare quanto complicata da effettuare con il portiere italiano ad avere in mano le chiavi per aprire un valzer scopettiante. Ilpunta su Rafael che vorrebbe far crescere all'ombra di una chioccia, che sia De Sanctis o qualcun'altro. Se il pescarese accetterà, bene, altrimenti l'accordo con Julio Cesar è possibile. L'ex Inter però piace anche allache per sostituire Stekelenburg accetterebbe di buon grado anche lo stesso De Sanctis in cambio di una non belligeranza sul brasiliano. A quel punto Julio Cesar affiancherebbe Rafael al San Paolo.

Un po' più nella nebbia le altre due società del gruppo, Fiorentina e Udinese. Per i viola i nomi si sprecano: da Agazzi a Sommer, passando per i ritorni di Viviano o Frey. La realtà però è che Pradé ha intenzione di puntare su Neto se non dovesse riuscire ad arrivare a Marco Storari della Juventus, magari nella trattativa per Jovetic come jolly finale. Certo è che il brasiliano non ha convinto come vice Viviano, ma a Firenze credono in lui. Più remota la possibilità di chiedere Amelia al Milan nell'eventuale affare con Ljajic. L'Udinese invece è imprevedibile, ma anche data la vicinanza con l'Austria, non potrà fare a meno di prendere parte al valzer.