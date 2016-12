HONDA, IL CSKA CHIAMA IL MILAN 

- Ilaspetta il. Il dg della squadra russa, intervistato da 'Sport Express', ha avvisato i rossoneri: "Honda può parlare con altri club, data la sua situazione contrattuale. Noi lo cederemo per un'offerta ragionevole, ma siamo pronti a perderlo a zero a gennaio. Il Milan? Ci fa piacere che lo cerchi, e nonostante il contratto in scadenza, noi avremo determinate richieste. La palla è in mano ai rossoneri".

E ancora: "Siamo pronti a lasciar partire subito il giocatore in cambio di un'offerta ragionevole".

Il che, insomma, vuol dire che il tavolo è aperto ma che da Mosca vorrebbero riuscire a mettere in tasca qualcosa. Un obiettivo non esattamente facile da raggiungere dato che il Milan ha già in mano il giocatore e sa di poterlo portare a casa a zero già nel prossimo gennaio. In ogni caso i due club si incontreranno e ne parleranno. La settimana dei rossoneri ha quindi tutta l'aria di poter essere caldissima. Nei prossimi due o tre giorni Galliani chiuderà con il Santos per Robinho. Quindi, liberato un posticino in attacco, darà il via alla missione Ljajic e, magari senza troppa fretta, a quella che dovrebbe portare a Honda. Le strategie per il doppio colpo sono identiche: due buoni giocatori che servirebbero come il pane ad Allegri ma, soprattutto, due giocatori con il contratto in scadenza e, di conseguenza, non esageratamente costosi.

Il Milan ha la palla tra i piedi: non resta che trovare il modo per condurre in porto la doppia operazione. Ben sapendo che, con una decina di milioni scarsi, Galliani può portarsi a casa entrambi.