Mario Gomez, controsorpasso Fiorentina 

Controsorpasso della Fiorentina per Mario Gomez. I viola, forti del sì dell'attaccante, stanno continuando a trattare a oltranza con il Bayern Monaco e l'intesa è più vicina. I Della Valle sono arrivati ad offrire 15 milioni di euro, mentre la richiesta dei bavaresi è scesa da 20 a 18 milioni. Si stanno discutendo i bonus che manderebbero in porto l'affare. Attenzione però ancora al Napoli: Benitez vuole il tedesco per il dopo Cavani.

La Fiorentina, visto l'interessamento più che concreto dei partenopei, ha dato un'accelerata alla trattativa ed è vicina a chiudere il grande colpo. I Della Valle non potevano più aspettare la cessione di Jovetic e quindi si sono mossi in anticipo. Pressing dovuto anche all'accordo tra Ljajic e il Milan: i viola rischiavano di rimanere a mani vuote senza nessuno dei tre del reparto d'attacco. Le alternative c'erano come Yilmaz, ma con il bomber tedesco c'è una promessa e un accordo. Mario Gomez vuole solo Firenze e ora è praticamente a un passo.