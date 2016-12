Napoli, De Laurentiis prova il colpo Lamela

foto LaPresse Correlati Napoli su Gomez, Fiorentina su Yilmaz 15:09 - Proposte indecenti da Napoli. Forte dei 64 milioni che incasserà dalla cessione di Cavani, De Laurentiis ha deciso di dare l'assalto a Erik Lamela e Angelo Ogbonna. Per convincere il centrocampista della Roma è pronto uno stipendio da 3,5 milioni a stagione e la possibilità di giocare in Champions. Per il cartellino del difensore granata, invece, l'offerta dei partenopei è di 15 milioni a fronte dei 18 chiesti dal Torino. - Proposte indecenti da. Forte dei 64 milioni che incasserà dalla cessione diha deciso di dare l'assalto a. Per convincere il centrocampista dellaè pronto unoe la possibilità di giocare in Champions. Per il cartellino del difensore granata, invece, l'offerta dei partenopei è dia fronte dei 18 chiesti dal Torino.

Il Napoli, dunque, punta in alto. Con le casse piene, De Laurentiis è pronto a dar battaglia su tutti i fronti, cercando di soffiare alle rivali i pezzi più pregiati del mercato. E così spunta il nome di Erik Lamela, ora al centro dei desideri del presidente azzurro. Per tentare l'argentino e avviare la trattativa, il Napoli ha messo sul piatto uno stipendio importante. I ben informati parlano di almeno 3,5 milioni di euro a stagione. E non è tutto. In prospettiva futura, infatti, il giocatore potrebbe scegliere di lasciare Roma e di puntare sulla vetrina della Champions League in vista dei Mondiali in Brasile. La tentazione per l'argentino potrebbe essere forte e De Laurentiis lo sa. La Roma, inoltre, non sta passando un grande momento e i partenopei potrebbero approfittare di questa situazione per aggiudicarsi il giovane centrocampista.



Ma Lamela non è l'unico obiettivo di De Laurentiis. Il presidente del Napoli, infatti, ha messo gli occhi anche su Ogbonna e ha già stanziato un budget di 15 milioni di euro. Il difensore del Torino piace molto anche alla Juventus, ma l'offerta dei bianconeri è ferma a 10-12 milioni più la metà di Marrone. Troppo poco per Cairo, che vuole 18 milioni di euro e, a questo punto, potrebbe considerare seriamente l'interesse del Napoli.