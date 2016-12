Dalla Spagna, Thiago Silva: "Voglio il Barcellona"

foto LaPresse 12:32 - A meno di colpi a sorpresa o ritiri clamorosi, potrebbe essere la nuova telenovela dell'estate. Thiago Silva al Barcellona, una trattativa complessa e onerosa che potrebbe portare il miglior difensore del mondo nel club migliore del mondo. Marca non rallenta il suo pressing sull'ex milanista: "Voglio il Barcellona" avrebbe detto ad uno dei suoi colleghi verdeoro (Dani Alves?) durante la Confederations Cup, secondo il quotidiano spagnolo. - A meno di colpi a sorpresa o ritiri clamorosi, potrebbe essere la nuova telenovela dell'estate., una trattativa complessa e onerosa che potrebbe portare il miglior difensore del mondo nel club migliore del mondo. Marca non rallenta il suo pressing sull'ex milanista: "Voglio il Barcellona" avrebbe detto ad uno dei suoi colleghi verdeoro (Dani Alves?) durante la Confederations Cup, secondo il quotidiano spagnolo.

Dall'altra parte c'è la smentita di Nasser Al-Khelaifi, proprietario del Psg, che ha dichiarato non in vendita l'asso brasiliano. Ma gli ammiccamenti da Barcellona continuano, con Tito Vilanova in pole: la chiave potrebbe però essere David Luiz. Se il centrale brasiliano del Chelsea dovesse trasferirsi alla corte di Blanc allora Thiago Silva potrebbe partire e vestire la stessa maglia dei suoi compagni di nazionale Dani Alves e Neymar.