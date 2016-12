Raiola: "Ibrahimovic resta al Psg. Balotelli? Non sarà incedibile a vita"

- ". Se me lo chiede Mourinho allora resta al 110%"., in un'intervista al 'Corriere dello Sport' allontana le sirene su, che con l'arrivo dial Psg sembrava orientato altrove (Real o Chelsea): "Invece faranno una grande coppia. Ibra in Italia? Sì, fra dieci anni". Poi il procuratore parla di: "Per quest'anno resta al Milan, ma i giocatori incedibili possono diventare cedibili".

Galliani lo ha considerato 'incedibilissimo': "Non so per quanto tempo il campionato italiano potrà permettersi Mario - spiega ancora Raiola -. Verrà il giorno che sarà impossibile trattenerlo. Per ora - ha ragione Galliani - non si muoverà, statene certi". Balotelli ha chiesto di poter giocare con Ibrahimovic, ma si tratta di una prospettiva un po' lontana: "E' normale che i grandi calciatori vogliano giocare coi grandi calciatori. Forse giocheranno assieme, ma fra dieci anni. Perché prima di allora Zlatan non tornerà in Italia. Il vostro, calcisticamente parlando, è un Paese di transizione e non di arrivo perchè le società italiane fatturano un terzo rispetto a quelle inglesi o spagnole...".

Per riallineare la Serie A agli altri grandi campionati, Raiola batte ancora la strada della fusione fra club: "Milan e Inter insieme, come Lazio e Roma, Juve e Torino. Sembrano idee stupide, ma con grandi bacini d'utenza i costi del sistema calcio italiano sarebbero minori". Anche Paul Pogba appartiene alla scuderia di Raiola: "Se ho avuto un'offerta indecente per lui? Sì, c'è stata ma non dico da parte di chi. Quest'estate non lascerà la Juve. Paul non ha bisogno di esplodere o consacrarsi, deve solo crescere".