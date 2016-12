Mercato, che risse: in Serie A volano gli stracci

- Dato che i soldi, un po' per tutti, sono inversamente proporzionali alla necessità di rinforzare le squadre, l'estate del nostro pallone ha alimentato, giorno dopo giorno, una serie lunga così di. Litigano tutti, senza urlare e con una certa eleganza va detto, ma litigano per qualunque giocatore. Da, conteso tra dispetti e dispettucci fino alla firma, da, a

Il che, in qualche modo, chiarisce almeno un paio di cose: la prima è che le tregue di una volta, i, sono andati a farsi benedire. Non per scortesia, sia chiaro, quanto piuttosto per il bisogno impellente di fare di necessità virtù o, per dirla come in realtà è, di

L'altra questione va rubricata alla voce fantasia: poca, diremmo pochissima. I giocatori che piacciono, quelli abbordabili, piacciono a tutti. Quindi ci si scanna amabilmente, ci si sorpassa e risorpassa, e si prova, almeno fino a quando qualche club straniero non ci si mette di mezzo, a soffiarsi i rinforzi l'uno con l'altro. Quindi Tevez è finito alla Juve dopo una doppia trattativa - Milan e Juve, appunto - e Jovetic potrebbe andare a Napoli quando i bianconeri sembravano pronti a strapparlo alla Fiorentina. Che, giustamente e ovviamente, comincia a mettersi un po' di traverso, visto che pure per Ljajic si litiga mica male - con il Milan questa volta - e con Mario Gomez, complice il Napoli, l'accordo sulla parola non vale più niente.

E alla festa non poteva mancare l'Inter: che fa a cazzotti con la Juve, e non è una novità, per Isla e Ranocchia, e prova a mettere al tappeto la Roma per Nainggolan. La Roma che, dal canto suo, vorrebbe magari soffiare De Sanctis al Napoli. Tutti contro tutti per provare a fare l'affare dell'anno senza magari capire che, in questa rissa tra "poveri", alla fine il prezzo sale e sale e sale ancora. Basti prendere Ogbonna, per dirne uno: vicino alla Juve? Ma quando mai, Cairo, ora che sa dell'interessamento del Napoli, ha alzato l'asticella e vuole 18 milioni, nonuneurodimeno, scritto tutto attaccato come ogni tormentone che si rispetti. Anzi, come un hashtag, quello che potrebbe diventare il più popolare dell'estate: #nonuneurodimeno fino all'ultimo round.