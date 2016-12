Robinho, il Milan viene incontro al Santos con uno sconto 

foto LaPresse 17:10 - Il mercato del Milan ruota attorno a Robinho: la questione legata all'attaccante avrà una conclusione entro il 15 luglio, ultimo giorno utile per fare affari in Brasile. Galliani anche nelle ultime ore ha confermato un avvicinamento fra le parti: il Milan non è più inflessibile e ha abbassato le sue richieste sotto i 10 milioni. Il Santos fino a poco tempo fa ne offriva 6: a 8 si chiude. Poi i rossoneri si tufferanno a capofitto su Ljajic. - Il mercato delruota attorno a: la questione legata all'attaccante avrà una conclusione entro il, ultimo giorno utile per fare affari in Brasile.anche nelle ultime ore ha confermato un avvicinamento fra le parti: ilnon è più inflessibile e ha abbassato le sue richieste sotto i. Il Santos fino a poco tempo fa ne offriva 6:. Poi i rossoneri si tufferanno a capofitto su

"Se dovesse partire Robinho, valuteremmo diversi giocatori tra i quali magari Ljajic - ha spiegato ancora una volta Galliani in mattinata -. Ma è un giocatore della Fiorentina e non sono certo che lo vogliano cedere. Robinho? Stiamo parlando con il Santos; manca solo una settimana, visto che poi il prossimo quindici luglio chiuderà il mercato brasiliano". L'ultimo fax partito da via Turati parla di una proposta di trasferimento a una sola cifra. Il giocatore, da par suo, sembra aver abbassato le pretese economiche che fino a poche settimane fa avevano fatto vacillare il suo ex club. L'affare, che ormai si prolunga da un anno, dovrebbe concludersi con la buona pace di tutti. Semmai dovesse fallire, Galliani non ne farà un dramma: "Noi siamo convinti di avere una squadra importante, buona così. Lo ripeto: se parte qualcuno, arriva qualcuno, se no stiamo così".