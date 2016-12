Ibra via dal Psg, lo vogliono Chelsea e Real Madrid 

foto LaPresse Correlati Balotelli: "Servono rinforzi, voglio Ibra" 11:08 - Cavani-Ibrahimovic, la coppia scoppia. L'arrivo al Psg del Matador infatti sta allontanando sempre più Zlatan da Parigi. I club italiani lo sognano, ma come ribadito da Raiola non se lo possono permettere. Ecco perché Chelsea e Real Madrid, alla caccia di un grande attaccante, sono le destinazioni più probabil. Mourinho e Ancelotti lo stimano e lui si è trovato benissimo con entrambi. Ibra vuole lasciare la Tour Eiffel, qualcuno lo accontenterà. , la coppia scoppia. L'arrivo al Psg del Matador infatti sta allontanando sempre più Zlatan da Parigi. I club italiani lo sognano, ma come ribadito da Raiola non se lo possono permettere. Ecco perché, alla caccia di un grande attaccante, sono le destinazioni più probabil.lo stimano e lui si è trovato benissimo con entrambi. Ibra vuole lasciare la Tour Eiffel, qualcuno lo accontenterà.

Sarà corsa a due per Ibrahimovic. Due club che stuzzicano moltissimo le fantasie di Ibra, per motivi diversi. Al Chelsea avrebbe l'occasione di giocare e vincere in Premier League, un grande campionato che non lo ha ancora visto protagonista. Mentre al Real Madrid si potrebbe riprendere la rivincita nei confronti del Barcellona. Le due squadre, invece, si assomigliano molto per quanto riguarda l'allenatore: con entrambi a un buonissimo rapporto. E sono le uniche, almeno dei top club, che possono permettersi l'ingaggio faraonico di Zlatan che ora guadagna 12 milioni di euro a stagione. A fronte di un investimento quasi minimo per il cartellino: 15-20 milioni di euro. I Merengues dunque potrebbero mollare la pista Suarez: operazione da 40 milioni di euro. Mentre il Chelsea sta definendo la strategia di mercato dopo aver perso Cavani ed El Shaarawy.