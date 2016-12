Napoli, contatti per Mario Gomez

Se da un lato Gomez non intende fare un voltafaccia alla Fiorentina, dall'altro comincia a rendersi conto della situazione. A breve il suo entourage vedrà il Napoli (c'è già stato un primo contatto), mentre Benitez ha già fatto arrivare al giocatore segnali confortanti: Gomez sarebbe il terminale adatto per il suo gioco. Inoltre - a differenza di quanto avverrebbe a Firenze - il bomber avrebbe a disposizione sin da subito la vetrina della Champions.

Se davvero la Fiorentina non dovesse avvicinarsi alla richiesta del Bayern, il Napoli potrebbe sferrare l'attacco. Senza colpi bassi ovviamente, dato che De Laurentiis tiene sotto osservazione anche la vicenda legata a Jovetic. Certo che il gruzzolo in arrivo dal Psg nell'ambito dell'affare Cavani darà una netta accelerata al mercato in entrata del club partenopeo. Bigon infatti sta anche pensando a Julio Cesar per la porta (con De Sanctis sondato dalla Roma) e i soliti Candreva, Gonalons e Calejon per il centrocampo. Davanti restano aperte le opzioni Vucinic, Dzeko e Leandro Damiao.