Inter, sfuma anche Wellington: va al Galatasaray

foto LaPresse

20:23

- Dopo Paulinho, accasatosi negli scorsi giorni al Tottenham, sfuma anche un altro obiettivo dell'Inter per la mediana. Wellington Aparecido Martins, 'volante' del San Paolo per il quale l'Inter aveva mostrato interesse nei giorni scorsi, è infatti ad un passo dal Galatasaray. Nei giorni scorsi si era parlato addirittura di un'offerta nerazzurra per il centrocampista, che invece è destinato a finire in Turchia. Classe 1991, Wellington è stato in passato una colonna del Brasile Under 20. Il ragazzo ha impressionato nell'ultima stagione in patria, dove già lo paragonano a Luiz Gustavo del Bayern Monaco, dando prova di ottime capacità di interdizione. Per lui il San Paolo chiede 12 milioni, cifra che il Galatasaray sembra disposto ad offrire per ingaggiarlo.