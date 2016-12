Inter, ufficiale l'acquisto di Belfodil 

L'arrivo di Belfodil alla corte di Mazzarri è stato fortemente voluto da entrambi le parti che non hanno faticato a trovare l'accordo economico. La conferma anche dalle dichiarazioni rilasciate ieri da George Atangana, procuratore del giocatore: "Chiunque vorrebbe l'Inter, anche Belfodil e l'Inter vuole lui" ha detto all'uscita dagli uffici dell'amministratore delegato nerazzurro Rinaldo Ghelfi. Il franco-algerino andrà a colmare nello scacchiere nerazzurro il posto lasciato da Antonio Cassano che invece ha compiuto il percorso inverso andando in Emilia.

Anche Belfodil si è detto entusiasta di questa nuova avventura: "Avevo già un accordo da tempo ma c'era anche il Parma in questa trattativa, oltre me e l'Inter, che aveva preso tempo. Sono felicissimo è una grande squadra e sono pronto a fare bene. Mazzarri? Non l'ho ancora sentito perché la ripresa è prevista lunedì e ci vedremo lì. Io e Icardi abbiamo voglia di fare bene, siamo giovani entrambi e speriamo vada tutto per il meglio" ha dichiarato l'attaccante. Nel frattempo sono stati ufficializzati anche gli arrivi, programmati da tempo, di Hugo Campagnaro (svincolato dal Napoli) e di Marco Andreolli dal Chievo.