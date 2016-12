PSG-Hernanes, Lotito smentisce la trattativa: "Notizia falsa"

foto LaPresse 12:37 - Il futuro di Hernanes al PSG potrebbe essere deciso in queste ore. Il dg dei parigini Leonardo è in viaggio per Roma dove proverà a convincere la Lazio a cedere il 'Profeta' con un'offerta da 21 milioni di euro. Il giocatore sembra propenso ad accettare la proposta, ma il presidente dei biancocelesti Lotito ha chiuso la porta in faccia alla trattativa: "Non c'è nessuna trattativa per Hernanes, è una notizia totalmente falsa" - Il futuro dial PSG potrebbe essere deciso in queste ore. Il dg dei pariginiè in viaggio per Roma dove proverà a convincere la Lazio a cedere il 'Profeta' con un'offerta da 21 milioni di euro. Il giocatore sembra propenso ad accettare la proposta, ma il presidente dei biancocelesti Lotito ha chiuso la porta in faccia alla trattativa: "Non c'è nessuna trattativa per Hernanes, è una notizia totalmente falsa"

Il centrocampista brasiliano non è comunque l'unico obiettivo di mercato del PSG in Italia: dopo aver incontrato De Laurentiis per Cavani, Leonardo potrebbe fare un tentativo anche con la Roma per l'altro obiettivo per la mediana parigina: Daniele De Rossi.