Roma, stretta per Kevin Strootman

foto LaPresse 10:37 - Dopo l'arrivo di Benatia, a Trigoria continua il lavoro per rinforzare la Roma di Garcia. Sabatini è stato ad Amsterdam, Londra, Manchester e Milano. Nel mirino soprattutto l'olandese Kevin Strootman. Il 23enne del Psv è la prima scelta per il centrocampo, ma piace a molti e costa tra i 12 e i 15 milioni. Per concludere l'affare servono soldi cash, che potrebbero arrivare dalla cessione di Osvaldo, molto vicino al City. - Dopo l'arrivo di, a Trigoria continua il lavoro per rinforzare la Roma diè stato ad Amsterdam, Londra, Manchester e Milano. Nel mirino soprattutto l'olandese. Il 23enne del Psv è la prima scelta per il centrocampo, ma piace a molti e costa tra i. Per concludere l'affare servono soldi cash, che potrebbero arrivare dalla cessione di

In Olanda però Sabatini no nha sondato il terreno solo per Strootman. Il ds giallorosso ha infatti messo gli occhi su Toby Alderveired, difensore 24enne dell'Ajax. Il belga piace, ma anche in questo caso il suo acquisto passerebbe necessariamente dalla cessione di un "collega" di reparto. Per far spazio ad Alderveired, nel dettaglio, a Roma potrebbero fare le valigie o Marquinhos, per cui c'è l'interesse del Barcellona, o Castan, che interessa invece al Flamengo.



Discorso diverso invece per De Rossi. Capitan Futuro è ancora lontano dal Chelsea, ma Sabatini sembra confidare nel pressing di Mourinho oppure nei soldi del Psg e presto potrebbe arrivare un'offerta irrinunciabile. Ad ogni modo, in questo caso la Roma non vuole fare passi azzardati, anche per non mettere in subbuglio la piazza, e non ha intenzione di far sconti a nessuno. Prima ci sono infatti da definire ancora un paio di cose: la questione Gilardino-Borriello e la caccia a un nuovo portiere.