La Juve insiste, nuovo incontro per Kolarov 

foto LaPresse 12:04 - La Juve non ha chiuso i suoi affari col Manchester City assicurandosi Tevez. Marotta e Paratici, infatti, non mollano la presa su Aleksandar Kolarov, considerato l'esterno ideale per rinforzare ancora di più la squadra di Conte in chiave europea. I bianconeri hanno in programma un nuovo tentativo: i Citizens sono disposti alla cessione definitiva, mentre a Torino insistono per il prestito con diritto di riscatto, avendo dalla loro l'ok del serbo. - Lanon ha chiuso i suoi affari col Manchester City assicurandosi Tevez. Marotta e Paratici, infatti, non mollano la presa su, considerato l'esterno ideale per rinforzare ancora di più la squadra di Conte in chiave europea. I bianconeri hanno in programma un nuovo tentativo: i Citizens sono disposti alla cessione definitiva, mentre a Torino insistono per il prestito con diritto di riscatto, avendo dalla loro l'ok del serbo.

Kolarov viene preferito a Zuniga, anche solo per il fatto che i rapporti con il Napoli si sono fatti tesi dopo l'inserimento nella trattativa per Ogbonna, che ha fatto lievitare i costi, e pure in quella per Jovetic. Adesso, però ci sarà da trovare un'intesa con gli inglesi. La Juve offre un milione e mezzo subito più altri 5,5 per il riscatto, mentre per il City i 7 milioni vanno bene, ma subito e in un'unica rata. Al massimo potrebbero abbassare le loro pretese di un milione. L'ottimismo bianconero è dato dal fatto che il giocatore ha già detto sì tramite il suo procuratore Giuseppe Bozzo, facendo sapere a Pellegrini che preferirebbe trasferirsi e giocare con continuità. Come per il Milan, però, anche la Juve deve vendere, visto che in quella zona del campo gli esuberi non mancano. Come Ziegler e De Ceglie: il primo è richiesto in Turchia, il secondo, che piace alla Samp, è frenato dall'ostacolo ingaggio (1,5 milioni di euro a stagione).