Nainggolan ha scelto l'Inter e... Thohir 

Inter, ufficiale Belfodil 17:15 - Radja Nainggolan si è promesso all'Inter. Il centrocampista del Cagliari si è accordato con i nerazzurri, esprimendo chiaramente la sua preferenza. Niente Roma, niente estero, sempre che non sia Massimo Moratti a tirarsi indietro. O Erick Thohir. Eh sì, perché il belga con padre indonesiano sa perfettamente di essere alla base del progetto del tycoon di Giacarta. Sarà l'uomo immagine per la campagna pubblicitaria in Oriente dove recentemente si è prodigato in alcuni camp per i più piccoli.

Il tutto con il placet del suo agente, Alessandro Beltrami, ben felice di fare il suo primo affare con il club di corso Vittorio Emanuele. Una certezza che sta consentendo all’Inter di imbastire la trattativa senza fretta, con tempi tecnici che vadano di pari passo con la cessione delle quote azionarie della società. Inutile dire infatti che Thohir vorrebbe essere presente alla presentazione. Anzi. Nella sua testa ha già il progetto di fare qualcosa in grande nel suo Paese proprio per promuovere quello che sarebbe il primo acquisto della nuova Inter. Un acquisto indonesiano.

GABRIELE CATTANEO