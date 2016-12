Cinque personaggi (del mercato) in cerca d’autore

foto LaPresse 10:06 - TEVEZ, Juventus, voto 8. Dopo due stagioni passate a cavarsela, là davanti, con quel che passava il convento, Conte è stato accontentato: è arrivato l’Apache e la Juve ora può provare a dissotterrare l’ascia di guerra e a dare battaglia anche fuori dal proprio accampamento. Assalto alla Champions, dunque, con tanti auguri al grande capo Conte: perché se gli va male con l’Apache, lo scalpo a rischio diventa il suo. Uomo avvisato. . Dopo due stagioni passate a cavarsela, là davanti, con quel che passava il convento, Conte è stato accontentato: è arrivato l’Apache e la Juve ora può provare a dissotterrare l’ascia di guerra e a dare battaglia anche fuori dal proprio accampamento. Assalto alla Champions, dunque, con tanti auguri al grande capo Conte: perché se gli va male con l’Apache, lo scalpo a rischio diventa il suo. Uomo avvisato.

EL SHAARAWY, Milan, voto 5. A 20 anni un po’ d’incostanza è da mettere in conto: ma un Faraone che all’improvviso si trasforma in Mummia è troppo, diciamolo. L’arrivo di Balotelli, accolto a casa Milan con le fanfare, lo ha destabilizzato: e siccome il Faraone non è più lui, prima che il mondo se ne accorga in via Turati avevano pensato di venderlo a qualche amatore distratto. Proposito rientrato? Non ci giureremmo. Imbalsamato.

MORATTI, Inter, voto 6 di solidarietà. Come cambiano i tempi! Dopo 18 anni trascorsi a sperare, ogni estate, nel grande acquisto del presidente, il popolo bislerone si ritrova a sperare oggi nella grande cessione: quella del club al paperone indonesiano Thohir. C’era una volta un presidente che comprava Ronaldo e Vieri senza battere ciglio: oggi persino Paulinho è un lusso che Moratti non si può più permettere. Capolinea.

CAVANI, Napoli, voto 9. De Laurentiis per lasciarlo andare vuole i 63 milioni della clausola rescissoria lì, sul tavolo: il tutto mentre a Parigi, dopo Londra, sponda Chelsea, incendiano l’asta portando l’asticella dell’offerta per il Matador sempre più su: 55, 57, 59, 64 milioni. Ora siamo al rien ne va plus: e a una pioggia di soldi in vista per tutti. Anche per Cavani. Che non avrà problemi a contarli, essendosi messo con una cassiera. Previdente.

JOVETIC, Fiorentina, voto 7+. C’era una volta Roby Baggio che passò dalla Fiorentina alla Juve in una Firenze sull’orlo della guerra civile; c’era una volta, e c’è ancora, Stevan Jovetic che voleva seguire le sue orme, ma non ci riesce perchè Della Valle non sopporta gli Elkann e gli Elkann non sopportano Della Valle. E insomma, i 33 milioni che ballano non si vedono. Prossimamente in Premier League. Ostaggio.

PAOLO ZILIANI