Cavani, incontro Psg-Napoli a Roma: intesa raggiunta per 64 milioni

La telenovela dell'estate, dunque, pare essere giunta al rettilineo finale. Aurelio De Laurentiis ha incontrato il d.s. del Psg Leonardo e il d.g. Blanc negli uffici della Filmauro a Roma. Il club francese, come spiegato da Paolo Bargiggia, ha ottenuto uno sconto sulla clausola di rescissione, che in totale ammontava a circa 70 milioni di euro. Napoli e parigini hanno quindi trovato l'accordo definitivo: Cavani sarà ceduto per 64 milioni di euro, anche se manca ancora l'ok del giocatore, che aveva già un accordo di massima col Chelsea.



Gli agenti di Cavani, a cena a Roma, sono stati allertati ma l'incontro col Psg ancora non è avvenuto. Con ogni probabilità, tra il weekend e l'inizio di settimana prossima (lunedì o martedì) verrà definito ogni dettaglio dell'operazione. Sull'affare si è espresso anche Raiola, agente di Ibrahimovic (futuro partner d'attacco di Cavani), ai microfoni di "Speciale Calciomercato" su Italia 1: "Sembra sia una cosa fatta, una grande operazione per il Napoli e un altro grande giocatore che se ne va dall'Italia. Mi aspettavo un grande colpo dal Psg e Cavani era disponibile. Cavani-Ibra è una bellissima coppia e il Psg si rafforza ancora". Con i soldi ricavati dalla cessione del Matador, il Napoli darà ora l'assalto a Jovetic. Il montenegrino è da tempo nel mirino della Juventus, che adesso rischia di essere bruciata dalla concorrenza di De Laurentiis.