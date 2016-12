Sampdoria, preso Gabbiadini in comproprietà dalla Juve 

foto LaPresse 16:16 - La Sampdoria ha definito l'acquisto in comproprietà di Manolo Gabbiadini. I blucerchiati rilevano la metà del cartellino dell'attaccante dalla Juventus dopo che la punta ha disputato l'ultimo campionato con il Bologna. Ai bianconeri in cambio andrà Simone Zaza più un conguaglio di 2 milioni di euro. A breve arriveranno le firme e il giocatorele si sottoporrà alle rituali visite mediche per la chiusura ufficiale dell'operazione. - Laha definito l'acquisto indi Manolo. I blucerchiati rilevano la metà del cartellino dell'attaccante dalladopo che la punta ha disputato l'ultimo campionato con il Bologna. Ai bianconeri in cambio andrà Simone. A breve arriveranno le firme e il giocatorele si sottoporrà alle rituali visite mediche per la chiusura ufficiale dell'operazione.

Zaza in bianconero dovrebbe comunque essere solo di passaggio in quanto i bianconeri gireranno l'attaccante al Sassuolo per fargli fare esperienza in Serie A.