Fiorentina, Pradé: "Gomez ci interessa, ma non c'è accordo col Bayern" 

E' in stallo il passaggio di Mario Gomez alla Fiorentina. E' stato il ds viola, Daniele Pradè, a fare il punto delle trattativa con il Bayern Monaco. "Sgombriamo ogni dubbio: Mario Gomez è un giocatore che ci interessa, ma questo in questo momento con il Bayern Monaco non ci sono i presupposti per chiudere la trattativa. C'è un fair play finanziario che la società vuole rispettare in determinati parametri", ha detto.

Serve cedere Jovetic prima? "L'arrivo di nuovi giocatori in Fiorentina non derivano dalle cessioni di altri. I Della Valle in questo con noi sono stati chiari. Se c'è l'affare dobbiamo portarlo a casa". Resta comunque il fato che la trattativa fra Fiorentina e Bayern Monaco andrà avanti visti i buoni rapporti che esistono tra le due società fino a cercare di trovare la giusta combinazione tra offerta e richiesta e in questo momento va dai 15 milioni offerti dalla Fiorentina ai 20 richiesti dal club bavarese. Sul futuro di Adem Ljajic: "Adem domenica arriverà a Firenze per partire con la squadra al pre-ritiro di Montecatini. Parleremo con lui e cercheremo di capire se ci sono le condizioni e i parametri per il rinnovo del contratto". Rimarra' anche con il contratto in scadenza? "E' presto per poterne parlare, vedremo".