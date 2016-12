Milan, accordo con la Samp per Andrea Poli

foto LaPresse Correlati UFFICIALE L'ADDIO DI FLAMINI, NON RINNOVA

Il Faraone resta, no ai soldi dell'Anzhi 15:00 - Novità di mercato interessanti in casa Milan. Raggiunto praticamente l'accordo tra la Sampdoria e il club rossonero per la cessione in compartecipazione di Andrea Poli, i blucerchiati sono ora al lavoro per accordarsi con la contropartita richiesta e cioè il difensore Bartosz Salamon. In caso negativo alla Sampdoria dovrebbero andare le compartecipazioni di altri due giocatori ancora da individuare (probabilmente due giovani). - Novità di mercato interessanti in casa. Raggiunto praticamente l'accordo tra lae il club rossonero per la cessione in compartecipazione di, i blucerchiati sono ora al lavoro per accordarsi con la contropartita richiesta e cioè il difensoreIn caso negativo alla Sampdoria dovrebbero andare le compartecipazioni di altri due giocatori ancora da individuare (probabilmente due giovani).

Intanto, Milan e Santos sarebbero vicine all'accordo per Robinho. Ai rossoneri andrebbero 8 milioni di euro, compresi gli incassi di due amichevoli. Entro fine settimana si può chiudere. Una cessione che porterebbe nelle casse milaniste soldi da reinvestire subito sul mercato. In particolare per Keisuke Honda, con il quale Galliani avrebbe già trovato un accordo (contratto fino al 2017 a 2,5 milioni di euro a stagione), bloccandolo, in attesa di parlare con il Cska Mosca. Il giapponese diventerebbe sicuramente milanista l'1 gennaio 2014, ma se i russi fossero disposti a cederlo a un prezzo "conveniente", anche perché il centrocampista è in scadenza a dicembre, l'operazione potrebbe chiudersi già ora.