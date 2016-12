Cavani: il Psg offre al Napoli 58 milioni, scavalcato il Chelsea

- L'asta comincia a raggiungere livelli interessanti per il palato di, che comunque per il momento non si schioda dalla sua richiesta: 63 milioni di euro, pari alla clausola rescissoria. Secondo quanto riferito dal Guardian, ilavrebbe alzato l'offerta fino acifra messa sul piatto dopo l'incontro avvenuto a inizio settimana, a Parigi, tra il manager del Matador,, e, d.s. del club francese.

L'offerta del Psg, se confermata, piazzerebbe i francesi in pole nella corsa a Cavani, che secondo il Daily Mail ha però già un accordo di massima col Chelsea (offerta di 8,5 milioni a stagione per cinque anni di contratto). I londinesi sarebbero arrivati a 53 milioni, cifra che per adesso non soddisfa le richieste di De Laurentiis. Molto più indietro, per ora, c'è il Real Madrid.



Intanto spunta una promessa siglata a Cardiff (Galles) tra il presidente del Napoli e l'uruguaiano, lo scorso anno, poco prima del rinnovo dl contratto. A rilanciarla è "Il Mattino", secondo cui De Laurentiis avrebbe garantito a Cavani di liberarlo un anno dopo, ovvero questa estate. Anche per questo motivo il giocatore sarebbe molto infastidito per le resistenze del club, che chiede 63 milioni di euro e non pare disposto ad effettuare sconti.

Il Psg sembra vicino al giocatore e anche il tecnico Blanc ne ha parlato senza fare troppi giri di parole: "E' un giocatore che adoro, come molti altri. L'ho visto giocare molte volte con il Napoli e l'Uruguay. Se dovesse venire a far parte della rosa parigina, ne sarei molto contento". C'è l'ok del neo allenatore dei transalpini. Un altro tassello per la riuscita dell'affare.