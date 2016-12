Retroscena El Shaarawy: il Milan ha rifiutato l'offerta dell'Anzhi

foto LaPresse Correlati Milan: accordo per Poli, Galliani blocca Honda

23:12 - Stephan El Shaarawy è stato accontentato da Adriano Galliani dopo l'incontro in sede alla presenza del procuratore. Il Faraone non è sul mercato e nessuna offerta, almeno ufficialmente, potrà far cambiare strategia ai rossoneri. Nemmeno quella dell'Anzhi, l'unica società ad aver fatto una proposta concreta al Milan. Tanti milioni, per società e giocatore, rispediti al mittente senza esitazioni.

Si è parlato tanto di Manchester City, Chelsea e Monaco per l'attaccante classe 1992, ma il Faraone non è in vendita e il Milan l'ha dichiarato pubblicamente con forza. Decisiva, dopo le rassicurazioni a vicenda sul rendimento del prossimo campionato, la volontà del giocatore che non ha mai preso in considerazione l'idea di andarsene da Milanello. Preso atto della fedeltà, Galliani l'ha premiato puntando tutto su di lui e rifiutando - si scopre - le avances dell'Anzhi. Un'offerta importante economicamente sia per le casse societarie che per il giocatore, ma il mercato dovrà attingere da altre fonti (Boateng e Robinho) per sbloccarsi.