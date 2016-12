Juve, c'è lo Zenit San Pietroburgo su Vucinic 

I russi, dopo la richieste della Juve, hanno preso un po' di tempo per valutare il dà farsi. Le pretese bianconeri sono abbastanza alte, ma la sensazione è che c'è un margine, seppur minimo, di trattativa: per 15 milioni l'affare si potrebbe anche chiudere. Sono dunque in stand-by le cessioni di Matri (vicino al Milan) e Quagliarella (richiesto da diversi club). Il sacrificio di Vucinic potrebbe essere necessario per arrivare a Jovetic. La pista è ancora viva nonostante la chiusura di Marotta.

Anche Giovinco non è considerato incedibile da Conte e società, ma per la Formica Atomica non si è ancora fatta avanti nessuna squadra. Per Marchisio, invece, si valuteranno le offerte che arriveranno in sede: il Monaco è ancora in corsa per aggiudicarsi il centrocampista.