Inter, Samir Handanovic non si muove

- Nienteresta all'Inter. Parola di Federico Pastorello, intervenuto alla trasmissione "Calciomercato": "I tifosi possono stare tranquilli perché Handanovic rimane, assolutamente - ha spiegato l'agente del portiere sloveno -. Per lui non c'è mai stato nulla di concreto e i giornali hanno tirato fuori cose senza senso". Tutto fermo sul fronte: "Tanti club cercano uno come lui, ma al momento non ci sono novità".

Poi si torna a parlare di Handanovic: "L'Inter non ha mai pensato di cedere il miglior giocatore della rosa - spiega Pastorello -. Nemmeno per un'offerta di 25-30 milioni? A quelle cifre i club italiani non potrebbero dire di no, non sono in grado di competere con società del calibro di Barcellona, Real Madrid o Manchester Utd. Ma è inutile parlarne, perché per Samir non c'è mai stato nulla". Anche la voce su De Sanctis - richiesto da Mazzarri - non trova riscontro: "Morgan ha messo nero su bianco il rinnovo con il Napoli perché la società gli ha dato determinante garanzie. E poi è un primo portiere, non era ipotizzabile vederlo all'Inter come riserva. Se ci fosse stato qualcosa per Handanovic se ne poteva parlare, ma così non è stato".

Pastorello non è solo il prpcuratore dei portiere. Della scuderia fa parte anche Dusan Basta, terzino dell'Udinese che piace molto anche a Branca e Ausilio: "Al momento non vedo grosse novità. Lui è uno dei migliori esterni destri del campionato, c'è più di un club che cerca in questo ruolo e non ci sono tantissimi giocatori. L'Udinese però fa molta attenzione sia al mercato in entrata che a quello in uscita. Più avanti si vedrà...".