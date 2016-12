La Roma pensa a Maicon, Kucka alternativa a Nainggolan

foto LaPresse 16:06 - Brusca frenata nella trattativa per portare Nainggolan alla Roma. Lunedì il ds giallorosso Sabatini ha pranzo con Cellino, presidente del Cagliari. Sul piatto il futuro del centrocampista, per cui la Roma è arrivata a offrire 8 milioni per la comproprietà. Il numero uno del club sardo ha però rifiutato senza indugi, bloccando di fatto l'affare. Ecco perché i giallorossi stanno pensando a Kucka del Genoa, mentre spunta l'idea Maicon. - Brusca frenata nella trattativa per portare Nainggolan alla. Lunedì il ds giallorossoha pranzo con, presidente del. Sul piatto il futuro del centrocampista, per cui la Roma è arrivata a offrire 8 milioni per la comproprietà. Il numero uno del club sardo ha però rifiutato senza indugi, bloccando di fatto l'affare. Ecco perché i giallorossi stanno pensando adel Genoa, mentre spunta l'idea

Come promesso qualche settimana fa, Cellino non ha alcuna intenzione di cedere il gioiello Nainggolan, nonostante l'offerta della Roma fosse di quelle allettanti (8 milioni per la metà del cartellino). Incassato il no, che sa di definitivo, Sabatini si è subito mosso a caccia di un'alternativa valida da mettere a disposizione del neo tecnico Rudi Garcia. Il nome nuovo è quello di Kucka, pedina fondamentale per il Genoa di Preziosi che, però, è disposto a trattare.



Lo slovacco potrebbe rientrare nella trattativa che Genoa e Roma hanno in piedi per lo scambio degli attaccanti: Borriello, infatti, dovrebbe diventare rossoblù, con Gilardino che farebbe il percorso inverso. Intanto nelle ultime ore è spuntata l'ipotesi Maicon, che non ha convinto il Manchester City nel corso dell'ultima stagione, dove è stato frenato da parecchi acciacchi fisici. Il terzino brasiliano può essere inserito nell'affare Osvaldo, in partenza da Roma e nel mirino dell'ex club di Mancini.