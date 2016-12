Juve-Ogbonna, Preziosi rallenta l'affare

foto LaPresse 23:48 - La trattativa per portare Ogbonna alla Juventus ha subìto un rallentamento nelle ultime ore a causa delle richieste di Enrico Preziosi, che per la metà di Ciro Immobile chiede al Torino quattro milioni di euro. Il club bianconero, infatti, per quanto riguarda Ogbonna si è già accordato con i granata sulla base di circa otto milioni più la metà dell'attaccante, in comproprietà tra Juve e, appunto, Genoa. - La trattativa per portareallaha subìto un rallentamento nelle ultime ore a causa delle richieste di, che per la metà dichiede alquattro milioni di euro. Il club bianconero, infatti, per quanto riguarda Ogbonna si è già accordato con i granata sulla base di circa otto milioni più la metà dell'attaccante, in comproprietà tra Juve e, appunto,

La richiesta di Preziosi ha frenato all'improvviso una trattativa che pareva destinata a chiudersi in tempi brevissimi. La Juve, per sbloccare la situazione, potrebbe girare al Genoa qualche giocatore come contropartita per la cessione della metà di Immobile al Torino. Considerando che i rapporti tra i club sono ottimi, l'affare arriverà quasi certamente a buon fine.