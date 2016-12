Inter, è fatta per Belfodil: Cassano firmerà un triennale col Parma

foto LaPresse Correlati Moratti: "In settimana incontro Thohir" 11:00 - Manca solo l'ufficialità per il trasferimento di Belfodil all'Inter, ma l'accordo è stato raggiunto durante un vertice tra i dirigenti di Inter e Parma. All'incontro erano presenti anche l'agente del francese e Bozzo, procuratore di Cassano. L'annuncio verrà dato entro un paio di giorni, visto che martedì è in programma l'appuntamento tra Silvestre e i gialloblù, che cercheranno di convincerlo a trasferirsi in Emilia. In ogni caso, l'affare si farà. - Manca solo l'ufficialità per il trasferimento di, ma l'accordo è stato raggiunto durante un vertice tra i dirigenti di Inter e. All'incontro erano presenti anche l'agente del francese e Bozzo, procuratore di. L'annuncio verrà dato entro un paio di giorni, visto che martedì è in programma l'appuntamento trae i gialloblù, che cercheranno di convincerlo a trasferirsi in Emilia. In ogni caso, l'affare si farà.

Cassano si legherà al Parma con un contratto di tre anni, mentre Belfodil firmerà un quinquiennale col club nerazzurro. Per l'ufficialità bisognerà attendere al massimo un paio di giorni, il tempo necessario per capire quale sarà la decisione di Silvestre, che ancora non ha accettato il trasferimento in gialloblù. Per la cessione della metà di Belfodil, alla società di Ghirardi andranno 10 milioni di euro più Cassano e il prestito di Silvestre. Da cui, comunque, non dipende l'esito dell'affare.



A fare il punto della situazione è Pietro Leonardi: "Stiamo andando avanti a piccoli passi, l'operazione è abbastanza intricata. C'è da lavorare, ma l'importante è che andiamo avanti, anche per Silvestre, che martedì viene a Milano - ha spiegato a Tv Parma. Riuscire a fare tutto in maniera contestuale sarebbe la situazione ideale. Firma? Per far firmare un campione di quella importanza deve esserci la presenza del giocatore. Speriamo di chiudere anche per Silvestre".



L'amministratore delegato gialloblù ha poi spiegato che la trattativa dovrebbe chiudersi a prescindere da Silvestre: "Se non dovessimo riuscirci l'operazione terminerebbe con lo scambio Belfodil-Cassano. Ci stiamo lavorando, ma siamo vicini alla soluzione. Non cantiamo vittoria, perché i dettagli a volte possono far saltare tutto, ma sono abbastanza fiducioso anche perché c'è la ferma volontà da parte di Cassano di venire a Parma e di Belfodil di andare all'Inter".