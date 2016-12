Pazza idea Milan-Chelsea: scambio El Shaarawy-Torres 

foto LaPresse Correlati Mourinho stregato dal Faraone 17:41 - Entrambi hanno appena terminato la Confederations Cup. Uno ha conquistato la Scarpa d'oro con 5 reti, l'altro ha fatto più o meno la comparsa. Stiamo parlando di Fernando Torres e Stephan El Shaarawy che ora diventano protagonisti di un clamoroso scambio di mercato, come riportato dal nostro Claudio Raimondi che è intervenuto a SportMediaset. Milan e Chelsea potrebbero presto parlarne perché Mourinho ha scelto il Faraone come alternativa a Cavani. - Entrambi hanno appena terminato la. Uno ha conquistato lacon 5 reti, l'altro ha fatto più o meno la comparsa. Stiamo parlando diche ora diventano protagonisti di un clamoroso scambio di mercato, come riportato dal nostroche è intervenuto a SportMediaset. Milan e Chelsea potrebbero presto parlarne perché Mourinho ha scelto il Faraone come alternativa a Cavani.

I Blues infatti stanno facendo un ultimo tentativo per cercare di arrivare al Matador del Napoli. Il Chelsea avrebbe infatto alzato l'offerta a quasi 52 milioni di euro. La distanza è ancora elevata di circa 11 milioni di euro e De Laurentiis non vuole scendere a compromessi. A sbloccare la trattativa potrebbe essere l'incontro di martedì tra Cavani e il presidente partenopeo. Ma Mourinho ha già scelto l'alternativa: non Hulk o Rooney, ma El Shaarawy. Qui il margine di trattativa c'è e Abramovich spenderebbe sicuramente meno. Il Milan è pronto a sedersi al tavolo per parlare e chiedere Torres.