Chievo, ufficiale: Sannino nuovo tecnico

foto LaPresse 11:53 - In attesa che il Genoa ufficializzi Fabio Liverani come nuovo tecnico, si è completato il puzzle delle panchine di serie con il Chievo Verona che ha scelto Giuseppe Sannino. "L'A.C. Chievo Verona comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Giuseppe Sannino. Il nuovo allenatore verrà presentato agli organi di informazione martedì 2 luglio alle ore 16 presso l'Hotel Leopardi", si legge in una nota sul sito del club clivense.

Sannino, 56enne tecnico campano, vanta una ventennale esperienza da allenatore, iniziata nelle giovanili della Vogherese nel 1992. Si afferma soltanto alla guida nel Varese tra il 2008 e il 2011 con la promozione in B e una serie A sfiorata. Al debutto in A col Siena fa molto bene mentre l'anno scorso inizia e in seconda ripresa finisce la stagione a Palermo, senza riuscire a centrare la salvezza. Dopo la separazione consensuale con Eugenio Corini, il Chievo ha scelto Sannino in una rosa di tecnici che comprendeva anche Iachini e Gautieri.