Fiorentina: Guardiola avvicina Gomez

è un separato in casa al Bayern Monaco e attende solo l'accelerata decisiva dellaper lasciare la Germania. La rottura è arrivata dopo la decisione di Pep Guardiola di escluderlo dalle amichevoli, confermata dal ds Sammer: "Mario ha avuto un colloquio con Guardiola ed è stato deciso che non avrebbe preso parte alle amichevoli. Non c’è veramente altro da dire".Questo significa che il bomber ha le valigie pronte, destinazione Italia, preferibilmente, visto che radio mercato ha parlato negli ultimi giorni dell'inserimento di. Tra la Fiorentina e Gomez l'accordo c'è già sulla base di un ingaggio da circa 5 milioni a stagione ma resta da definire il prezzo col Bayern Monaco e anche il futuro di. Il Bayern Monaco continua a chiedere 20, contro i 15 offerti dalla Viola: il nodo Jo-Jo è decisivo, non solo perchè con i soldi della sua vendita arriverebbe il cash per chiudere con i bavaresi ma perchè al momento è difficile pensare di avere entrambi, visti i costi legati agli stipendi.Tra una settimana inizia il ritiro: l'obiettivo è sciogliere qualsiasi dubbio per permettere al tecnico Montella di lavorare nella massima serenità.