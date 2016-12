Il Napoli stringe per Gonalons e N'Koulou

sempre più internazionale.è pronto a comprare anche in Francia. Gli obiettivi sono ormai noti e dichiarati:. I contatti con Lione per il centrocampista proseguono e la trattativa è vicina a un punto di sblocco. Per il difensore, invece, è più complicato perché il Marsiglia non lo vuole vendere, ma Bigon sta preparando il blitz vincente. Si attende anche il via libera di Ancelotti per

Il Napoli è la squadra più scatenata sul mercato e non vuole fermarsi qui. Dopo Mertens e il portiere Rafael, De Laurentiis ha altri tre colpi in canna di assoluto spessore. Gli azzurri vogliono chiudere in fretta tutte le trattative per consegnare a Benitez la rosa completa già a partire dal 13 luglio, data dell'inizio del ritiro di Dimaro (Tn).

Il più vicino dei tre è sicuramente Callejon perché con il Real c'è già l'accordo economico e manca solo l'ok alla cessione del nuovo tecnico Ancelotti, ma non ci dovrebbero essere problemi. Poi sotto per Callejon e N'Koulou. La trattativa con il Lione c'è e potrebbe chiudere nel giro di poco tempo con un sforzo economico del presidente partenopeo. Poi ci sarà da sedersi a un tavolo con il Marsiglia che però fa resistenza. Il presidente Vincet Labrune ha dichiarato: "La mia posizione non è cambiata: non è in vendita né per 10, né per 15 e neanche per venti milioni di euro. Sono stato chiaro con i club che mi hanno avvicinato". Dichiarazioni forti che, però, non fanno demordere Bigon. La pista che porta al difensore è più viva che mai.