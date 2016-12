Inter, tre colpi per Thohir

foto LaPresse 21:30 - Erick Thohir arriva a Milano e l'Inter vuole fargli tre regali. Il magnate indonesiano sta per sbarcare in Italia per finalizzare l'accordo con Massimo Moratti e il club nerazzurro intende formalizzare almeno tre trattative proprio nei prossimi giorni. Si stanno intensificando i contatti con il Basilea per Aleksandar Dragovic. Si può chiudere attorno agli otto milioni, inserendo dei bonus a obiettivi. Il difensore vuole trasferirsi a Milano, tanto che il club svizzero sta già cercando il sostituto. arriva a Milano evuole fargli tre regali. Il magnate indonesiano sta per sbarcare inper finalizzare l'accordo cone il club nerazzurro intende formalizzare almeno. Si stanno intensificando i contatti con il Basilea per. Si può chiudere attorno agli, inserendo dei bonus a obiettivi. Il difensore vuole trasferirsi a Milano, tanto che il club svizzero sta già cercando il sostituto.

L'inizio della settimana appare decisivo anche per Mauricio Isla. Anche in questo caso la trattativa con la Juventus è a buon punto. Gli ultimi giorni sono serviti per avvicinare le parti. A sei milioni e mezzo si può fare per la metà del cartellino del cileno in comproprietà con l'Udinese, ma l'Inter avrebbe i diritti sportivi. Isla non ha fatto mistero di voler vestire nerazzurro e il suo agente ha già raggiunto un accordo.



Manca soltanto l'ufficialità invece per Ishak Belfodil. Nelle prossime ore è in programma un incontro con il giocatore franco-algerino, ma c'è già un'intesa di massima. Antonio Cassano andrà al Parma firmando un triennale da 1,7 milioni più bonus. Decisamente più tortuosa la strada che porta a Radja Nainggolan. E' il rinforzo che più interessa proprio a Thohir, anche per questioni di immagine, ma bisogna battere la forte concorrenza della Roma ma l'Inter sta insistendo con Cellino, proponendo anche Bardi e Benassi come contropartite tecniche. Proprio le cessioni sono un altro capitolo urgente. I nerazzurri sperano di fare cassa con Ranocchia, ma non sarebbe scartata anche un'offerta adeguata per Guarin. Inoltre si stanno intensificando i colloqui con il Sunderland che punta tre giovani: Bessa, Mbaye e Duncan, ma per quest'ultimo Moratti esige otto milioni. Altrimenti non si muove.

GABRIELE CATTANEO