Thiago Silva, il Barcellona sferra l'ultimo attacco 

- Ilnon si è ancora arreso all'evidenza, probabilmente perché conosce bene le dinamiche del mercato. Così ha inviato il direttore sportivoin Brasile per sferrare l'ultimo attacco a. Il dirigente blaugrana dovrebbe incontrare il difensore dele l'agentedopo la finale di: una condizione imprescindibile per concludere l'affare è la riduzione dell'ingaggio del giocatore.

Thiago Silva infatti guadagna una cifra astronomica anche per la casse del Barça: 7,5 milioni di euro. Non più tardi di qualche giorno fa il presidente Rosell aveva detto che è impossibile arrivare a un giocatore con quello stipendio, perché creerebbe squlibri a livello finanziario. Tutto vero, ma il Barcellona spera di rilanciare e ottenere il sì dell'ex milanista, che ha sempre sognato di vestire la maglia blaugrana. Come suggerisce la versione online di 'Marca', il ds Sanllehí non si muove da Barcellona se non per chiudere grossi affari.

Convincere Thiago sarebbe solo il primo passo di un'operazione complessa. Il Paris St-Germain ha pagato 40 milioni di euro per averlo in rosa la scorsa estate e non se ne sbarazzerà per meno. La volontà di Thiago, così come avvenuto nel caso di Ancelotti, potrebbe però costringere lo sceicco Al Kheleaifi a considerare la strada della cessione.